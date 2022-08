«Prometo não levar livro do Abel»: Antonio Oliveira entra na 'guerra' e avisa treinador do Atlético-GO

Jorginho volta a 'picar' Abel Ferreira: «Vítor Pereira é muito simpático, diferente do Abel» Jorginho volta a 'picar' Abel Ferreira: «Vítor Pereira é muito simpático, diferente do Abel»

António Oliveira, treinador português do Cuiabá, resolveu entrar na 'guerra' de palavras a envolver alguns técnicos brasileiros e Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Na véspera de visitar o Atlético-GO, Oliveira deixou uma mensagem a Jorginho, em jeito de brincadeira."Geralmente quando eu sou visitado cumprimento o visitante, só espero que o Jorginho venha me cumprimentar. Juro que não lhe vou oferecer o livro do Abel...", referiu Oliveira.E prosseguiu: "Ser português ou brasileiro, essa discussão não faz sentido. Temos de defender a nossa classe, dar o melhor exemplo, saber ganhar e perder. Independentemente do resultado, devemos cumprimentar o adversário. Faz parte dos princípios que me ensinaram."