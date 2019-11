PSP dá parabéns com imagem célebre de Jesus: «Calma mister! Festeje mas em segurança»

A Polícia de Segurança Pública partilhou, este sábado, uma mensagem de parabéns a Jorge Jesus, treinador do Flamengo que conquistou a Libertadores num jogo com o River Plate.Através das redes sociais, a força de segurança portuguesa lembrou um momento caricato do técnico aquando da sua passagem pelo Benfica, num jogo realizado diante do V. Guimarães."Calma mister"! Festeje mas em segurança. Parabéns ao Jorge Jesus pela conquista internacional e a todos os portugueses que elevam o nome de Portugal no mundo", pode ler-se na mensagem partilhada no Facebook.