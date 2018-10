Publicidade a Bolsonaro vale multa ao Atlético Paranaense... só um jogador recusou apoio

Estes desportistas apoiam Bolsonaro à presidência do Brasil



A segunda volta das eleições no Brasil realiza-se este domingo entre o candidato Jair Bolsonaro e Fernnado Haddad e são várias as figuras públicas que têm demonstrado publicamente qual o candidato que apoiam. Mas há casos e casos e esta semana o Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil multou o Atlético Paranaense em 16,7 mil euros (70 mil reais) por ter entrado em campo, no jogo contra o América com uma t-shirt amarela com a frase: "Vamos todos juntos por Amor ao Brasil", em apoio ao candidato Jair Bolsonaro.Apenas um jogador, Paulo André, se recusou a apoiar Bolsonaro. O veterano defesa, de 35 anos, um dos jogadores mais respeitados do plantel, é um dos opositores de Bolosonaro. "Não fiz mais do que decidir não usar. A t-shirt estava ali e quem queria vestia. Uma ação vale mais do que mil palavras", justificou Paulo André.Recorde-se que entre os apoiantes de Bolsonaro estão vários desportistas, entre os quais Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho , ambos bastante criticados nas redes sociais, com o Barcelona também a reagir negativamente Já a ex-namorada de Neymar, Bruna Marquezine assumiu publicamente esta semana ser contra Jair Bolsonaro, revelando que um amigo tinha sido espancado na rua por apoiantes do candidato de extrema-direita à presidência do Brasil.