«Que falta de atenção e que estreia horrorosa»: Ex-jogador do Corinthians crítico com Vítor Pereira

Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians, deixou duras críticas à equipa e a Vítor Pereira, que se estreou com uma derrota frente ao São Paulo por 1-0 no último sábado."Que falta de atenção e que estreia horrorosa. O São Paulo não só atropelou na vontade de vencer a partida, como manteve o nível de concentração durante todo o jogo. O Corinthians precisa de evoluir, não basta ter apenas nomes. E o treinador precisa de conhecer melhor os seus jogadores", afirmou no programa SBT.Emerson Sheik disse ainda que o treinador português deveria ter Fernando Lázaro, interino após a saída de Sylvinho, como apoio para não cometer algumas falhas estratégicas."O primeiro erro dele foi não ter o Fernando Lázaro para lhe dar algumas informações. A mudança do Fagner pelo Mosquito foi confusa. Vítor Pereira necessita de ter o Fernando a seu lado durante os jogos para quando surgir um momento como esse", referiu o herói do título da Libertadores conquistado pelo Timão em 2012.No sábado, o resultado do jogo ficou definido logo no primeiro minuto de jogo, com Calleri a adiantar cedo o São Paulo no marcador. Roger Guedes empatou o jogo aos 15 minutos, mas o lance viria a ser anulado após revisão do VAR. No final, Vítor Pereira considerou: "Não vim para o Brasil a achar que ia ser fácil".