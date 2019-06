«Querem passar a imagem que ela é louca»: mulher que acusa Neymar já vai no 4.º advogado

Divulgado vídeo de discussão entre Neymar e a mulher que o acusa de violação Divulgado vídeo de discussão entre Neymar e a mulher que o acusa de violação

Os advogados que Najila Trindade arranjou para liderarem o processo de acusação contra Neymar tem sucessivamentre, mas agora Cosme Araújo, o quarto casídico a assumir a causa, garante que vai levar o processo até ao fim."Ela perdeu a confiança nos outros advogados. Houve muita fuga de informação. Parece que querem mostrar ao mundo que ela é louca ou que é uma bandida. Mas não vão conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra", garantiu o advogado em declarações ao jornal 'Globo'. "Pensem bem: se ela estivesse a mentir não insistiria tanto na acusação".O advogado assegurou que tem falado com a sua cliente "três ou quatro vezes por dia" e não quis explicar por que motivo Najila não entregou às autoriades o vídeo de sete minutos que alegadamente comprovaria as agressões de Neymar.Aliás, foi estaàs autoridades que fez com que o seu anterior advogado abandonasse a causa.Recorde-se que Najilanum hotel em Paris a 15 de maio. A modelo teria confrontado o jogador do PSG no dia seguinte, tendo feito um vídeo em que alegadamente se via o avançado a agredi-la, mas apenas uma parte dessas imagens foi tornada pública.Tanto Najilajá prestaram declarações perante as autoridades, em São Paulo.