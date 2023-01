«Queria aproveitar a vida mas perdi o dinheiro na noite, com mulherada e em maus investimentos»

Jurandir Fatori, antigo lateral brasileiro que em 1993 foi campeão do Mundo pelo São Paulo, contou, em declarações na série 'Jogo do Dinheiro' do 'Globo Esporte', como a má gestão que fez do dinheiro após a carreira o levou a vender tudo o que tinha."Vivi muito e curti muito, mas no momento em que mais queria aproveitar, que é hoje com a minha família e com o meu filho, não consigo. Queria aproveitar mais a vida, mas o que fiz só foi bom para mim. Consegui comprar as minhas coisas, tive uma casa, um apartamento, uma quinta, comprei o carro do ano...", começou por dizer.E prosseguiu: "Perdi o dinheiro na noite, com mulherada e em maus investimentos. Na empolgação com certas coisas, chegou uma altura em que não tinha mais de onde tirar. Fui vendendo até que chegou a uma altura em que não tinha mais o que vender", lembrou.