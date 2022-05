Rafael Ramos declara-se inocente e diz que "macaco" não é um termo racista em Portugal

Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians, foi esta terça-feira presente ao Tribunal da Justiça Desportiva de São Paulo pelas alegadas declarações racistas para com Edenílson dos Santos, ala direito do Internacional de Porto Alegre, no último embate entre as duas equipas para o Brasileirão.

Na presença de Alessandro Nunes, diretor de futebol do Corinthians, e do seu representante legal, o advogado Daniel Bialski - que fora da esfera desportiva é conhecido por representar Michelle Bolsonaro, mulher do presidente do Brasil Jair Bolsonaro -, o antigo jogador do Santa Clara negou as acusações de que tem sido alvo, afirmando ter apenas dito ao adversário: "Mano, car****".

Mais tarde, em declarações citadas pelo site 'GloboEsporte.com', o advogado de Rafael Ramos sublinhou as palavras do português, tendo o jogador afirmado que "macaco" em Portugal não é um termo racista. "Uma coisa importante que ele [Rafael Ramos] disse hoje [terça-feira] e que precisa de ser destacada. É que em Portugal, como ele mencionou, não se faz esse tipo de comentário [macaco] quando se quer ser preconceituoso, e ele não sabia que isso era utilizado no Brasil", atirou Daniel Bialski, continuando: "Ele reafirmou o que já tinha dito várias vezes, não apenas no depoimento oficial que prestou em Porto Alegre, mas em todas as declarações [que já fez sobre o tema], de que em momento algum ofendeu de forma racista o Edenílson."