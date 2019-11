Rafinha e o "casamento que deu certo" com Jesus: «Vou colocá-lo na galeria dos melhores»

Rafinha, lateral brasileiro contratado esta temporada pelo Flamengo, tem sido uma das peças fundamentais na campanha excecional da equipa orientada por Jorge Jesus no campeonato brasileiro.Na conferência de imprensa antes do treino desta sexta-feira, o ex-jogador do Bayern Munique elogiou o papel do treinador português no conjunto rubro-negro, afirmando que a chegada de JJ ao Mengão acabou por ser "um casamento que deu certo"."Estamos felizes por termos tido o mister nesta segunda metade do campeonato, treinador com quem aprendi muito. Vivi tanta coisas no futebol e tive a felicidade de encontrar um treinador europeu aqui [no Brasil]. A persistência dele, o sistema, deu tudo certo. Fico feliz, claro que ele apanhou um grupo de enorme qualidade, que também facilitou o trabalho dele. É uma troca, um casamento que deu certo", afirmou o lateral brasileiro.Rafinha admite que a equipa "torce" para que Jorge Jesus continue ao leme do Flamengo no próximo ano, lembrando os "dois títulos em apenas cinco meses" que o Fla conquistou sob alçada do técnico luso. "Torcemos para que ele continue. O trabalho, quando é longo, consegue-se colher os resultados. Conseguimos dois títulos em cinco meses. Mas isso não me cabe a mim, eu sou atleta, torcemos para que ele fique, mas isso fica com a direção", referiu.Na análise ao desempenho de Jorge Jesus na sua 'curta' passagem pelo campeonato brasileiro, o internacional canarinho admite que o técnico português é um "excelente treinador" que "gesticula muito", "tem um temperamento forte", mas com "um coração muito grande"."É um excelente treinador. Além de ter a paixão à beira do campo, gesticula muito, tem um temperamento forte, fala e cobra bastante, mas tem um coração muito grande. Tivemos algumas pedrinhas no nosso caminho durante essa campanha até os títulos e ele mostrou ser uma pessoa de coração grande, emocionou-nos algumas vezes ao abrir o coração. Tem idade para ser nosso pai e mostrou o seu lado humano. Estamos felizes por ter conhecido o mister do jeito que ele é. Vou colocá-lo na galeria dos melhores que apanhei [na carreira]", vincou.