Rafinha e o falhanço de James no São Paulo: «Joga como jogava há 10 anos»

A aventura de James Rodríguez no São Paulo não correu nada bem. De resto, o colombiano já rescindiu com o emblema brasileiro, onde chegou cheio de ilusões e com um amigo a fazer força pelo negócio. Foi o lateral Rafinha, que já conhecia James dos tempos do Bayern e que, sem reservas, apontou os motivos do falhanço desta união.

"Fizemos a maior força para trazer o James para cá. Tenho muita amizade com ele, mas temos que ser realistas... O futebol que o James joga hoje é o mesmo que jogava há 10 anos. Ele está mole, corre devagar? Não, é o estilo de jogo dele. No Bayern não jogava sempre. Quando jogava, os treinadores preparavam um sistema de treinos para ele. E assim foi a carreira dele toda. Hoje é mais complicado", registou à imprensa brasileira.

"O James é craque e na posição dele é dominador, só que para funcionar, tem que ser como na Colômbia, onde montam uma equipa para ele", explicou, advertindo que entende a opção do amigo em rescindir o contrato.