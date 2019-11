Rafinha 'eterniza' títulos da Libertadores e Brasileirão na pele

Tá cravado na pele, @R13_official! O nosso latera tatuou as taças do Brasileirão e da Liberta no braço. #CRF pic.twitter.com/NTC6ECXNpz — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2019

O Flamengo apresentou-se, esta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para voltar aos treinos depois da comemoração do título de campeão brasileiro. E, enquanto alguns jogadores apareceram com o cabelo loiro - como foram os casos de Gerson, Diego Alves e Everton Ribeiro -, Rafinha decidiu... eternizar as conquistas na pele... mas o cabelo também ainda está por vir."Foi uma promessa que fizemos, estamos todos a cumpri-la. Como eu tenho pouco [cabelo], já está a cair até, tenho que ir a um bom cabeleireiro. Também vou fazer [pintar o cabelo de loiro]. A tatuagem já tinha prometido quando cheguei que iria fazer caso conseguíssemos títulos, e conseguimos. Ficou bonito, não?", questionou o lateral brasileiro aos jornalistas presentes na sala de imprensa.Entre os jornalistas, houve alguém que disse: 'Falta um' e Rafinha não deixou passar em vão: 'É verdade, ainda tem espaço', brincou, fazendo alusão ao Mundial de Clubes.