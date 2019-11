Rafinha explica sucesso do Flamengo: «Estamos a fazer tudo o que Jorge Jesus pede»

Rafinha não tem dúvidas que tomou a decisão certa ao assinar pelo Flamengo. O lateral-direito dá conta dessa alegria numa entrevista ao 'Lance', na qual explica o sucesso da equipa de Jorge Jesus."São três etapas. A primeira é a formação da equipa. O Flamengo investiu para nos trazer no segundo semestre, a mim, ao Filipe Luís, ao Pablo Marí e ao Gerson. Investiu em jogadores. O segundo passo foi o treinador e a comissão técnica. O terceiro era que tudo casasse e desse certo", refere.Rafinha considera que o facto de o Flamengo ter um treinador europeu acrescentou valor. "Fiquei muito tempo fora do Brasil, 15 anos. Estava acostumado a este tipo de trabalho mas os jogadores brasileiros não. Acreditamos nele e passamos sempre que a ideia é boa. Todos captaram a mensagem que ele quis passar, o que ele gostava que executassemos dentro de campo. Isso foi bom. A equipa comprou a ideia dele. O que fazemos nos jogos é um reflexo do treino. O mister tem total crédito nisso, estamos a fazer tudo o que ele pede. Tudo que trabalhamos, colocamos em prática", continuou.O lateral-direito mostra-se agradecido a quem o foi buscar à Alemanha. "Joguei no maior da Alemanha e agora no maior do Brasil", diz, mostrando-se confiante na conquista de troféus."Em todos os lugares por onde passei, ganhei. Espero que aconteça o mesmo este ano. Dá gosto de jogar no Flamengo. É um clube com uma massa associativa muito grande, com um reconhecimento incrível no Brasil. Em qualquer lado há um flamenguista", acrescentou.