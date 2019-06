Rafinha: «Jesus é muito respeitado»

Apresentado como reforço do Flamengo, Rafinha mostrou-se entusiasmado como a nova etapa da sua carreira, confessando que aos 33 anos era este o passo que queria dar. Uma nova etapa na qual terá Jorge Jesus como treinador, um técnico o qual diz conhecer dos seus tempos de futebol europeu."Fui muito bem recebido pelos jogadores. Alguns deles já tinha defrontado, outros conhecia da Seleção. O Jorge Jesus conhecia da Europa, onde é muito respeitado. Quando se tem grandes jogadores, a vontade de participar é grande. O Flamengo tem grandes jogadores, com muita qualidade. Chego para trazer mais coisa boa, experiência do futebol europeu e mostrar coisas novas do que vivi. Essa troca é válida e só faz bem", admitiu o defesa, que envergará a camisola 13 no clube do Rio de Janeiro.