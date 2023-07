Rafinha reencontra James Rodríguez: «Fiquei feliz por ele ter escolhido o São Paulo»

James Rodríguez, avançado colombiano de 32 anos que representou, entre outros, o FC Porto e o Real Madrid, foi recebido num ambiente de grande euforia pelos adeptos do São Paulo quando chegou ao aeroporto da cidade. O jogador assinou contrato com o emblema brasileiro até 2025.

O brasileiro Rafinha, que atualmente alinha no clube paulista, esteve também ao lado do colombiano entre 2017 e 2019, no Bayern Munique, e teve um papel relevante para este desfecho. Estava em contacto direto com o antigo companheiro e até lhe explicou tudo aquilo que iria encontrar no São Paulo, conforme revelou à imprensa brasileira.

"Falámos sobre isso há meses. Quando saiu do Olympiacos falávamos muito, porque somos amigos. Ele perguntou-me como era o clube e eu passei todas as informações. Fiquei feliz por ter escolhido o São Paulo. É um jogador de muita qualidade, classe mundial e tem um toque de bola refinado. Para além disso tem golo e bate muito bem na bola. É um jogador que tem uma qualidade fora do normal. Um jogador desse nível aumenta a qualidade global. Tenho certeza de que nos vai ajudar muito", revelou.