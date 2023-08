Rafinha rejeita crise no Flamengo: «Ninguém quer jogar contra eles no Maracanã»

Rafinha é jogador do São Paulo mas ninguém esquece os anos em que brilhou ao serviço do Flamengo, especialmente durante o reinado de Jorge Jesus no Mengão. Numa altura em que já sabe que vai defrontar o antigo emblema na final da Copa do Brasil, a 17 e 24 de setembro, o lateral rejeitou colar o rótulo de crise ao que se passa no Flamengo.

"Crise? Como posso falar de crise no Flamengo? É um grande clube, tem uma grande torcida e um grande plantel. Não vejo crise no Flamengo. É uma equipa perigosa em qualquer situação. Ninguém quer jogar contra o Flamengo no Maracanã, tal como ninguém quer jogar com o São Paulo no Morumbi. Quem vai ficar a ganhar são os adeptos, que vão ver uma grande final", registou à ESPN Brasil.