Ramon Menezes abre porta da seleção brasileira a Bento, alvo do Benfica: «É um excelente guarda-redes»

Não é todos os dias que os craques da seleção brasileira estão a virar da esquina. Depois de golear (4-1) a Guiné em Barcelona, no Municipal de Cornellá, a canarinha fecha amanhã a dupla jornada de particulares frente ao Senegal, no Estádio José Alvalade, num encontro que será transmitido em direto no site de Record . Mais tarde poderá também ver este encontro na íntegra, em diferido, na CMTV.Durante a tarde de hoje, as duas seleções cumpriram uma sessão de trabalhos na casa do Sporting e ambientaram-se ao relvado de Alvalade, sendo que também falaram aos jornalistas na habitual conferência de imprensa. Aquando da antevisão dos brasileiros, conduzida de forma descontraída pelo assessor de imprensa, o que é sempre de salutar, a sala estava repleta de jornalistas. Sob o mote de 'com racismo não tem jogo', Ramon Menezes, treinador interino dos canarinhos, lá foi respondendo de forma simpática a todas as questões, não querendo, no entanto, atravessar-se sobre o já mencionado acordo entre a CBF e Ancelotti, técnico do Real Madrid."Estou muito focado no presente. Não posso falar no ‘se’. Quero ajudar a seleção. O presidente sabe o que faz. Quero estar focado e concentrado neste jogo", disse o técnico de 50 anos, que ainda não teve o prazer de trabalhar com Neymar porque o craque do Paris SG continua a recuperar de uma lesão. Corre o risco de sair sem trabalhar com aquele que é, atualmente, a maior figura do futebol daquele país. É uma frustração? "Frustração não é a palavra certa. Quem não gostaria de estar aqui com o Neymar? É um belíssimo jogador. Rrepresenta tudo o que é o futebol brasileiro. É um dos melhores jogadores do mundo. É uma pena… gostaria de trabalhar com ele."Entre elogios ao Senegal, Ramon Menezes também acabou por responder à curiosidade dos jornalistas portugueses. Primeiro, destacou o trabalho feito por alguns treinadores lusos em terras de Vera Cruz, mas deixou uma ressalva. "Jorge Jesus e Abel Ferreira fizeram grandes trabalhos no Brasil. Tambem já tivemos óptimos treinadores brasileiros em Portugal. O Jorge Jesus fez um belo trabalho no flamengo. O Abel tem feito o mesmo no palmeiras. São óptimos treinadores", afirmou, falando ainda de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense que é alvo do Benfica: "Bento é excelente guarda-redes. Vem fazendo grandes temporadas. É promissor e de muito futuro. Se pode chegar à Seleção? Pode sim."