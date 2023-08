Raphinha é o substituto de Vini Júnior na seleção brasileira

Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, teve que fazer a primeira mudança na lista de convocados para os dois primeiros jogos da fase de apuramento do Mundial de 2026. Vinícius Júnior do Real Madrid tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita e pelo relatório do clube merengue, o prazo de recuperação do jogador será de seis semanas. Para o seu lugar, Fernando Diniz convocou o avançado Raphinha do Barcelona.

O Brasil irá enfrentar as seleções da Bolívia em Belém do Pará no dia 8 e o Peru em Lima no dia 12 de setembro. Os jogadores chamados por Diniz apresentam-se na próxima segunda-feira diretamente em Belém. A expectativa fica por conta de Neymar. O jogador do Al Hilal, segundo informações que a CBF tem do próprio jogador, já está bem melhor da lesão com que chegou no clube árabe e deve inclusive entrar em campo na sexta-feira diante do Al Ittihad.

Raphinha está de volta ao time canarinho após ter sido titular no Mundial do Qatar quando Tite era o selecionador. O avançado do Barcelona tem 16 jogos disputados pela seleção, com 5 golos marcados.

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Marselha)

Centrais: Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)

Médios: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Avançados: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona)