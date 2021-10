Raphinha estreia-se a marcar pelo Brasil: «Vai ser difícil esquecer esta noite»

Raphinha, extremo do Leeds e ex-Sporting, brilhou na noite desta quinta-feira perante o Uruguai. Após ter realizados duas boas exibições vindo do banco, frente à Venezuela e Colombia, o jovem de 24 anos convenceu Tite a dar-lhe a titularidade e não vacilou.





O internacional canarinho estreou-se a titular e logo com dois golos, numa vitória convincente frente ao Uruguai, por. Depois de uma partida memorável, Raphinha não pôde esconder a felicidade."Vai ser difícil esta noite passar, vai ser difícil esquecer esta noite, não devia de acabar nunca", afirmou o jogador."Não tenho como explicar a felicidade que estou a sentir, não poderia ser mais marcante para mim, esta partida, com os golos e a vitória. Estou a realizar um sonho de criança, não só de vestir a camisa da seleção. Poder ajudar com golos é muito gratificante", explicou o extremo.Raphinha tinha sido convocado pela primeira vez por Tite para os jogos do mês passado, porém não foi liberado pelo Leeds, devido à covid-19, e, como tal, não se pôde apresentar. Desta vez, com o aval do clube, o jovem canarinho pôde estrear-se. Realizou três partidas, frente à Venezuela, Colômbia e Uruguai e já parece ter convencido não só o selecionador como também os adeptos.