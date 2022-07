Raúl Gustavo despede-se de João Victor: «Deus te abençoe muito na tua nova jornada»

Raúl Gustavo, defesa-central do Corinthians, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem em tom de despedida a João Victor, companheiro no centro da defesa do Timão que vai reforçar o Benfica neste mercado de transferências. "Deus é contigo, meu irmão. Amo-te muito. O céu é o limite. Muito obrigado por todos os ensinamentos. Amo-te. Deus te abençoe muito na tua nova jornada", escreveu o esquerdino de 23 anos através de uma 'storie' do Instagram.Recorde-se que tal comojá adiantou em tempo oportuno,para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o Benfica, numa transferência que custará às águias 9.5 milhões de euros por 75% do passe do central brasileiro.