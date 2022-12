RB Bragantino confirma Pedro Caixinha como treinador

O PROFESSOR CHEGOU! ‍ ?



O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Red Bull Bragantino.



Com passagens por equipes de Portugal, Arábia Saudita, Escócia, México e Argentina, ele assinou com o Massa Bruta até dezembro de 2024.



O RB Bragantino confirmou este sábado a contratação de Pedro Caixinha como treinador principal de futebol até dezembro de 2024, confirmando a informação adiantada por Record . O técnico luso terá a companhia dos adjuntos Jose Belman e Pedro Malta e do preparador físico Polyvios Kyritsis.Caixinha, de 52 anos, era um treinador livre após ter deixado os argentinos do Talleres, não sem antes entrar para história do clube como primeiro técnico a alcançar os quartos de final da Libertadores.O treinador luso que já foi campeão no México vai render no banco Marcinho, técnico que levou o RB Bragantino ao 14º lugar do último Brasileirão.