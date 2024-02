RB Bragantino de Caixinha empata frente ao São Paulo em jogo com final de loucos

O RB Bragantino de Pedro Caixinha empatou (2-2) no reduto do São Paulo, após um final de loucos. A equipa do técnico luso colocou-se na frente aos 7’, por Thiago Borbas, mas viu-se a perder com os golos de Erick (88’) e Calleri (90’+3) numa altura em que as duas equipas já estavam reduzidas a 10 elementos. Mas Laquintana ainda foi a tempo de empatar aos 90’+6. O Bragantino lidera o Grupo C do campeonato paulista, com 15 pontos em 9 jogos.

Já o Botafogo de Ribeirão Preto, treinado por Paulo Gomes, perdeu (1-2) com o Mirassol e é 4º no Grupo D (8 pontos). E esta noite há duelo de portugueses. O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe (21 horas) o Corinthians, de António Oliveira, que joga o seu primeiro clássico após duas vitórias nos dois primeiros jogos no timão .

No Carioca, o Madureira de de Daniel Neri perdeu (0-1) na receção ao Fluminense a quem valeu um golo de Lelé (61’). Ao fim de 9 jornadas, a equipa do luso é 8ª com 10 pontos.