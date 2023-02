Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha garante reforço por empréstimo do Dínamo Kiev

O Red Bull Bragantino, equipa atualmente orientada pelo português Pedro Caixinha, garantiu esta sexta-feira a contratação por empréstimo de Vitinho, avançado brasileiro de 23 anos que chega proveniente do Dínamo Kiev até junho deste ano.





Novo reforço na área!



Vitinho trocou uma ideia com a Massa Bruta TV! #RedBullBragantino pic.twitter.com/clluG02FMY — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 10, 2023

"Um clube muito bem estruturado, muito maior do que as pessoas de fora imaginam. Dá 10 a zero a muitas equipas do Brasil. Isso sem falar na marca Red Bull que é gigante no Mundo todo. O Red Bull Bragantino é uma equipa muito grande e tem que entrar em todos os campeonatos para lutar por títulos. Espero ajudar da melhor forma possível", disse o jovem atacante, em declarações ao canal oficial do clube brasileiro.Natural do interior de São Paulo, Vitinho iniciou a carreira no Athletico-PR, clube ao qual esteve emprestado na segunda metade da época transata. O avançado é o sexto reforço da equipa de Pedro Caixinha para 2023, depois do avançado Thiago Borbas, do lateral Juninho Capixaba, do médio Matheus Fernandes e dos defesas Luan Patrick e Lucas Cunha.