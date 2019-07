"Regime militar" de Jorge Jesus no Flamengo até reduziu idas dos jogadores ao cinema

Jorge Jesus não tem poupado os jogadores do Flamengo desde a sua chegada ao clube e as exigências do treinador português não se ficam apenas dentro de campo. Toda a rotina do clube mudou por imposição do técnico, como relata o Globo Esporte.Destacando que osm métodos do treinador em Portugal até tiveram bons resultados iniciais, aquele portal salienta no entanto que alguns jogadores ficaram saturados a longo prazo. Porém nada isso parece estar a acontecer no Ninho do Urubu, onde os jogadores têm aceitado esta nova realidade. Pelo menos enquanto não chega a competição.O Globo Esporte fala num autêntico "regime militar" no qual, por exemplo, o plantel deve almoçar em conjunto, algo que por vezes não acontecia até agora. Diego, capitão de equipa, tem a missão de espalhar a palavra de Jesus no balneário: o almoço é para começar às 13h30. A própria alimentação e o consequente controlo do peso é um fator tido em conta pelo treinador.Jorge Jesus não gosta de atrasos e foi essa política que levou com ele para o Flamengo. A chegada dos jogadores é controlada por impressão digital e cada minuto de atraso origina o pagamento de 23 euros de multa. O mesmo sistema biométrico regista a entrada dos atletas nos quartos do centro de treinos.Os jogadores do Flamengo passam agora mais tempo nas instalações do clube, chegando por vezes mais de uma hora antes do treino. O Globo Esporte adianta que "há relatos de que a vida social foi reduzida". Os jantares com família e amigo, por exemplo, são agora mais raros, bem como as idas ao cinema com as namoradas.