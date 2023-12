Renato Augusto faz birra: Médio saiu dos grupos de Whatsapp do Corinthians

Renato Augusto é um jogador experiente. O médio do Corinthians tem 35 anos e muitas temporadas nas pernas. Talvez por isso tenha decidido lutar com as armas que tem num momento em que o clube não lhe estar a dar aquilo que pretende.

Renato Augusto pretende continuar ao serviço do Timão e já deu indicações aos seus representantes para acionar os mecanismos que levem a este desfecho. Contudo, do lado da direção do clube ainda não houve qualquer contacto no sentido da renovação.

Talvez com o objetivo de pressionar a que a situação mude, o médio saiu dos grupos de Whatsapp dos jogadores do plantel.

Recorde-se que numa entrevista recente, o dirigente Augusto Melo foi claro quanto a toda a situação: "Tenho de me sentar com o Mano e com o Renato para entender a situação. O Corinthians precisa de uma reformulação e de jogadores mais jovens. Ele é um dos melhores médios do país, mas tem um histórico de lesões complicado. Dependo da conversa com o treinador. Sentar, ver o que ele quer e ver as necessidades no mercado."