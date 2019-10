Renato Gaúcho após goleada com o Flamengo: «Até uma mulher grávida marcava ao Grémio...»

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, reconheceu que a sua equipa esteve bem abaixo do esperado na partida da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, em que a formação de Porto Alegrepelo Flamengo de Jorge Jesus, no Maracanã."Sofremos cinco golos na sequência de cinco erros nossos. Jogámos muito abaixo do que sabemos e podemos, hoje até uma mulher grávida marcava ao Grémio... O Flamengo mereceu a vitória, mas todas as hipóteses que tiveram fomos nós que concedemos. Eles souberam aproveitar. Quando se enfrenta uma equipa com jogadores de nível de seleção brasileira, sabemos que eles não perdoam, quando tiverem oportunidade vão matar. Foi o que fizeram connosco", referiu o técnico, citado pela imprensa brasileira."O Grémio é um pouco inferior ao Flamengo, quem jogar contra esta equipa apenas a defender, vai acabar por sofrer. Eles vão massacrar-te no teu meio-campo", acresentou.