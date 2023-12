Renato Gaúcho confirma saída de Suárez: «É uma tristeza enorme»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, confirmou a saída do internacional uruguaio Luis Suárez. O treinador aproveitou a conferência de imprensa após a vitória sobre o Goiás para este anúncio emocionado.

"É uma tristeza enorme para toda a gente. Chegou no início do ano, tem ajudado muito e os adeptos encantaram-se por ele. É um profissional extraordinário dentro e fora de campo. Chegou quietinho, foi-se soltando, foi brincando e aceitando as brincadeiras. Muitas vezes queria tirá-lo de um treino ou de um jogo e ele queria continuar. Se vamos sentir saudades dele? Sem dúvida... É muito querido por toda a gente", destacou.

Questionado sobre quem pode substituir Suárez, Renato Gaúcho foi igual a si próprio: "Eu (risos). Aí os problemas estariam resolvidos. Imaginem se formássemos uma dupla... Cada um na sua época...", brincou.