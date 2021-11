Renato Gaúcho demitido do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021

O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira a saída de Renato Gaúcho do comando técnico do clube do Rio de Janeiro, dois dias após ter perdido a final da Libertadores diante do Palmeiras "O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais a equipa principal", escreveu o clube brasileiro nas redes sociais.O Flamengo anunciou ainda que Maurício Souza, adjunto de Gaúcho, irá estar à frente da equipa no que falta disputar do Brasileirão, competição onde segue em 2.º lugar a 11 pontos do líder Atlético Mineiro, até final da presente temporada.