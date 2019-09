Renato Gaúcho: «Jesus nunca conquistou nada e está com 65 anos»

Renato Gaúcho tem encontro marcado com Jorge Jesus a 3 de outubro, ou melhor dizendo, o Grémio defronta o Flamengo em jogo a contar para a primeira mão da meia-final da Copa Libertadores. Contudo, o técnico brasileiro parece já 'ter lançado' a partida da maior prova continental com uma 'bicada' ao português..."Concordo que o Flamengo está a jogar o melhor futebol do Brasil em conjunto com o Grémio, mas o Jorge Jesus só ganhou dois ou três títulos em Portugal. Saiu de Portugal e foi para a Arábia Saudita. Ele nunca treinou fora de Portugal um grande clube na Europa. Nunca conquistou nada e está com 65 anos", explicou em entrevista ao jornal 'Zero Hora'. Aliás, para Renato Gaúcho, a qualidade que Jesus tem no plantel do Flamengo eleva-lhe as expectativas de ser bem sucedido no Brasil."Ele está com uma seleção nas mãos. É obrigado a fazer exatamente o que está fazer: colocar o Flamengo jogar bem. Vamos saber se ele tem capacidade, se é um grande treinador e sê-lo-á se ele ganhar títulos no final. Ou se o tirarmos do Flamengo ou Palmeiras e o colocarmos num outro clube do Brasil e der resultado", acrescentou.Recorde-se que após a vitória sobre o Cruzeiro , Jesus já havia abordado o colega de banco. "Nunca ganhei nenhuma Copa Libertadores, e o treinador do Grémio, muito mais experiente e qualificado que eu nesta competição, já ganhou uma. Vamos fazer o nosso trabalho passo a passo", reiterou.