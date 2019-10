Renato Gaúcho: «O Flamengo perdeu a oportunidade de sair daqui com um resultado melhor»

Depois dofrente ao Flamengo (1-1), na madrugada desta quinta-feira, na 1.ª mão da meia final da Libertadores, Renato Gaúcho admitiu que a sua equipa, nos primeiros 45 minutos, mal tocou na bola e "assistiu" ao jogo do Flamengo."O Flamengo foi muito melhor que nós na primeira parte. O Grémio não viu a bola. O Flamengo praticamente perdeu a garantia da qualificação. Só assistimos ao Flamengo jogar. Os golos foram todos bem anulados, o VAR está cá para isso. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de sair daqui com um resultado melhor", assumiu Renato Gaúcho.Além da dificuldade de ficar com a bola, o treinador do Grémio admitiu que a equipa se ressentiu com a ausência dos lesionados Leonador, Geromel, Maicon e Jean Pyerre. "Estávamos sem quatro jogadores importantíssimos. Voltámos melhor para a segunda parte e, no melhor momento da partida, o Flamengo faz o golo. Mas nós continuamos na luta e conseguimos marcar. Pelo que se passou em campo, foi bom o 1-1", reconheceu o treinador."Mas quero lembrar que o jogo ainda não acabou. Faltam mais 90 minutos", frisou.Recorde-se que a segunda mão ocorre no 23 de Outubro, no Maracanã e para chegar à final da Taça Libertadores a equipa do Grémio precisa de vencer a equipa liderada por Jorge Jesus.