Renato Paiva em negociações adiantadas com o Bahia, clube brasileiro que agora faz parte do City Football Group, apurou Record. O treinador português saiu do Club León a 28 de novembro, por "decisão própria".Ao todo, de finais de maio até agora, Renato Paiva comandou a equipa mexicana em 18 partidas, deixando-a com um balanço de 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas.