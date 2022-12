Renato Paiva quer reerguer gigante

O Bahia, agora comandado por Renato Paiva, iniciou ontem os trabalhos de pré-temporada e o primeiro dia ficou também marcado pela apresentação oficial do português. E o técnico de 52 anos não escondeu a satisfação. "Estamos muito orgulhosos e motivados para fazer um trabalho ao nível da história deste clube e deixar a nossa marca aqui", afirmou. Classificando o Bahia como um "gigante adormecido" e assumindo-se como um "treinador de projeto", salientou a importância da parceria do emblema brasileiro com Grupo City e sublinhou que aceitou este projeto "sem pestanejar". Quando a objetivos, Renato Paiva admitiu que a ambição é reerguer o clube e "acordar o gigante", embora isso possa ser "um processo que vai durar o seu tempo". "Não podemos esquecer que não jogamos sozinhos", recordou.

Já o presidente Guilherme Bellintani destacou o "trabalho de 18 anos no Benfica, que é um dos grandes clubes europeus não só com resultados, mas de formação", sem esquecer as experiências "muito positivas" no Equador e no México. São estes factores que, juntamente com o "estilo de jogo atraente e ofensivo", levaram o Bahia e o City Football Group a escolher o português.