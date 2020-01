Renovação de Jorge Jesus pelo Flamengo por fechar

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, garante que o clube não está desesperado para renovar contrato com Jorge Jesus.





"Esta foi uma semana muito concorrida. Temos vindo a falar sistematicamente, mas ainda não conseguimos sentar-nos com calma para tratar do assunto. Não estamos em agonia para fechar isso. Dentro do tempo possível, vamos conversar e esperar que dê tudo certo", revelou o dirigente durante a apresentação de Pedro, reforço do Mengão.Marcos Braz garantiu ainda que "o plantel do Fla ainda não está fechado".