Reunião de emergência no Flamengo para debater crise: jogadores não entendem pedidos de Domènec

Dois jogos, duas derrotas e último lugar no Brasileirão. O Flamengo está longe dos tempos de glória vividos com Jorge Jesus e algo tem de ser feito para mudar o rumo dos acontecimentos. Por isso, revela a imprensa brasileira, jogadores e equipa técnica reuniram-se à porta fechada, para debater a crise e perceber o que pode mudar já no próximo encontro.





Os jogadores, segundo revela o Globo Esporte, queixam-se que as mudanças implementadas por Domènec Torrent aconteceram demasiado rápido. Dizem que houve muita teoria e pouca prática, por isso o plantel pediu para que as novidades sejam primeiro trabalhadas nos treinos, antes de serem testadas nos jogos.Num tom "tranquilo" os jogadores explicaram ao treinador e à sua equipa técnica que não têm entendido os pedidos de Domènec, reforçando que o técnico tem todo o direito de implementar o seu estilo de jogo, mas que primeiro era preciso trabalhá-lo.O catalão mostrou-se recetivo às queixas, revelando já ter percebido que a equipa não entendeu como devia comportar-se em determinados momentos.O Flamengo defronta amanhã o Coritiba na 3.ª jornada do Brasileirão.