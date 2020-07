Revelada a identidade do jogador do Flamengo que testou positivo à Covid-19

O lateral-direito João Lucas, de 22 anos, testou positivo para Covid-19 no exame de PCR rápido realizado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) na manhã desta quarta-feira. Desta forma, o jogador está fora da convocatória do Flamengo para enfrentar o Fluminense à1h30 da próxima madrugada, na final da Taça Rio, no Maracanã. A informação foi avançada pelo Globoesporte.





Para o lugar de João Lucas, Jorge Jesus chamou o lateral Matheuzinho, que na época passada se destacou na equipa sub-20 do Flamengo.