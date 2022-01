Revelado motivo de divergência entre Jorge Jesus e o Atlético Mineiro

O 'Globoesporte' avança que a divergência sobre tamanho e perfil da equipa técnica é "um dos grandes entraves nas negociações entre Atlético-MG e Jorge Jesus". De acordo com o site brasileiro "o treinador tem os seus nomes de confiança e, pelo menos em princípio, não abre mão" de nenhum deles.Jorge Jesus deixou o Benfica a 28 de dezembro e o seu nome foi associado de imediato ao Atlético de Mineiro, uma vez que o Flamengo já tinha deixado de ser hipótese por ter tudo acordado com Paulo Sousa."Este projeto do qual eu saio chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para aquilo que são os interesses do Benfica e o melhor para todos, achei por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes", disse JJ ao lado de Rui Costa.Nas últimas horas, o nome de Jesus foi associado ao Fenerbahçe.