Richard Ríos é o primeiro reforço da temporada para Abel Ferreira no Palmeiras. O médio colombiano, de 22 anos, chega do Guarani, depois de ter sido um dos jogadores em destaque no Paulistão."Estou feliz por estar num clube tão gigante como o Palmeiras. É uma equipa que vem se destacando muito nas competições nacionais e internacionais. Fiquei impressionado com a estrutura, que dá todo o apoio aos atletas", vincou na apresentação pelo campeão brasileiro.O jogador que passou pela formação do Flamengo explicou o seu caminho feito até chegar ao Palmeiras, que considerou ser anormal. "A minha trajetória é um pouco atípica. Joguei futsal até os 18 anos e destaquei-me com a seleção colombiana num campeonato no Rio de Janeiro. Depois, recebi a oportunidade de vir para o Brasil e pude destacar-me aqui também. Tive uma passagem curta pelo México e, voltando de lá, fui para o Guarani, joguei a Série B no ano passado e fiz uma boa campanha no Paulistão deste ano. A adaptação do futsal para o campo foi muito boa e tranquila, não precisei de muito tempo", explicou Ríos.