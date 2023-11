Rivaldo e irmã de Neymar suspeitos de financiar ataques golpistas no Brasil

Rivaldo, antigo internacional canarinho, e Rafaella Santos, irmã de Neymar, estão a ser investigados pelas autoridades brasileiras por alegadamente terem estado entre os financiadores dos ataques golpistas de 8 de janeiro deste ano, depois da vitória de Lula da Silva nas eleições gerais do Brasil, no final de outubro 2022.Segundo a imprensa do país, o ex-futebolista e a influencer foram implicados por radicais pró-Bolsanaro detidos, que os colocaram entre os financiadores da ação que promoveu uma série de atos de vandalismo, levados a cabo por uma multidão de bolsonaristas extremistas. Invadiram edifícios do governo federal em Brasília com o objetivo de instigar um golpe militar contra o governo Lula da Silva e restabelecer Jair Bolsonaro como presidente do Brasil.Segundo os detidos, a informação terá sido partilhada dentro do grupo por Salomão Vieira, conhecido artista e responsável pela marcha de 8 de janeiro, que se encontra refugiado no Paraguai.A informação é que Rivaldo terá entrado com cerca de 9.500 euros, mas os advogados do antigo jogador - um apoiante confesso de Bolsonaro - garantem que apenas transferiu 380 euros "para ajudar pessoas necessitadas".Já os representantes da irmã de Neymar garantem que Rafaella nunca transferiu dinheiro para aquela organização.