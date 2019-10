Rivaldo e o mérito do sucesso do Flamengo: «10% do treinador e 90 dos jogadores»

Rivaldo não se junta ao coro de brasileiros que atribui grande parte do mérito do sucesso do Flamengo a Jorge Jesus. O antigo jogador, campeão do Mundo em 2002, elogia o trabalho do português, mas considera que são os jogadores os grandes obreiros dos bons resultados da equipa carioca.





"Sabemos que ele é um grande treinador, mas eu sou da opinião que 90% do sucesso é dos jogadores. A participação do treinador é de 10%. A organização, sempre o disse quando jogava futebol, é 10% do treinador e 90 dos jogadores. O Flamengo está de parabéns pela equipa que tem e contratou um grande treinador, que está fazer um bom trabalho. Claro que agora vêm aí jogos importantes, decisivos, e há que ter ter cuidado para não serem surpreendidos", disse o ex-jogador, citado pela imprensa brasileira."Estamos todos a torcer pelo Flamengo. Acho que hoje é um clube muito parecido com o da época de Zico, Leandro, nos anos 80, toda a gente que vai ao estádio ou acompanha pela televisão vê aquele Flamengo de antigamente. Mas ainda há jogos importantes pela frente, há que que continuar com os pés assentes no chão, jogar da forma como estão a jogar, com liberdade. O treinador está a dar liberdade aos grandes jogadores. E quando se joga com liberdade, com bons jogadores, os resultados aparecem facilmente", finalizou Rivaldo.