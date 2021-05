Roberto Carlos: «Dormi mais vezes com o Ronaldo do que com a minha mulher»

A DANZ vai estrear em Espanha um documentário de seis episódios intitulado 'Ronaldo, o presidente', que visa a nova vida do 'Fenómeno' como presidente do Valladolid. E conta com os testemunhos de lendas do futebol como Roberto Carlos, Guardiola e Dida.





No primeiro episódio, Ronaldo conta que aprendeu "coisas com o futebol que nunca aprenderia numa universidade". Depois, explica a sua chegada ao Valladolid. "Comprei o clube com dinheiro do meu bolso, não há investimento externo, fundos nem sócios. É um projeto meu e gosto que seja assim."Roberto Carlos, um dos seus ex-companheiros na seleção e no Real Madrid, fez uma revelação curiosa. "Tudo o que o Ronaldo faz, faz bem. Dormi mais vezes com ele do que com a minha própria mulher. Fiz de tudo com o Ronaldo. Com e sem limites. Desde 1993 tem sido o meu irmão."