Roberto Pereyra rejeita proposta do Santos

Roberto Pereyra, de 32 anos, rejeitou a proposta do Santos. O clube brasileiro tentou de tudo para resgatar o médio, que está livre no mercado após finalizar o contrato que o unia à Udinese, mas a vontade do argentino é continuar a desenvolver a sua carreira na Europa.

De acordo com a imprensa brasileira, o jogador gostaria de continuar a trabalhar em Itália, admitindo ainda a possibilidade de rumar à milionária Arábia Saudita.

Apesar do falhanço nesta contratação, o Santos conseguiu vários negócios neste mercado: João Basso, Júnior Caiçara, Dodô, Rincón, Jean Lucas, Nonato, Julio Furch e Maxi Silvera.