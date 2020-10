Robinho oficializado no Santos: «Vou jogar por um salário mínimo»

O Santos já oficializou o regresso de um dos seus símbolos. Robinho, de 36 anos, assinou um contrato válido por cinco meses e terá um salário simbólico de cerca de 230 euros, com um bónus de 45 mil euros após 10 jogos e mais 45 mil ao cabo de 15 jogos, valor que, segundo o 'Globo Esporte', será pago no final do contrato. O 'Peixe' fica ainda com a opção de renovar com o avançado por mais um ano e sete meses.





"Esta sempre foi a minha casa. O meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo, fazer o Santos voltar ao lugar mais alto, de onde nunca deveria ter saído. É uma sensação maravilhosa de poder voltar ao clube que me projetou para o futebol. Foi aqui onde cresci. Sempre sonhei em ser jogador e foi o Santos tornou tudo isso possível", disse Robinho aos canais de comunicação do clube.Sobre o salário, o jogador, que terminou o contrato com os turcos do Basaksehirdiz, compreender a situação financeira do clube. "O Santos vive um momento financeiro difícil e esta é a hora de quem pode fazer alguma coisa. Quero ajudar o clube que sempre me deu tudo. O Santos já fez muito por mim e esta retribuição ainda é pouco. Vou jogar por um salário mínimo, mas o mais importante é estar aqui. Estou bem física e mentalmente, obviamente ainda me falta um pouco de ritmo, mas com o tempo vamos evoluindo, aos poucos."Robinho, recorde-se, foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em Itália. De acordo com a sentença, o crime aconteceu a 22 de janeiro de 2013, foi cometido com mais cinco homens e a vítima foi uma mulher de origem albanesa. A condenação foi conhecida em 2017, quando o jogador já tinha deixado o futebol italiano.