Rodolfo Landim garante que "não existe" probabilidade de Jorge Jesus regressar ao Flamengo

As declarações de Jorge Jesus no Brasil continuam a fazer correr muita tinta. Esta sexta-feira, em direto no programa 'Seleção SporTV', o jornalista brasileiro Eric Faria assegurou que Rodolfo Landim lhe enviou uma mensagem privada depois da sua intervenção na emissão de quinta-feira, assumindo que "não existe" a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao comando técnico do Flamengo.

"Olha, eu acabei de receber o vídeo sobre o que disseste ontem no 'Seleção SporTV' e esquece. Essa hipótese que disseste não existe", terá escrito o presidente do Mengão na mensagem de texto enviada a Eric Faria, segundo revela hoje o próprio jornalista brasileiro.

Ainda no mesmo programa, Eric Faria acrescentou que a direção do Flamengo acredita "muito" no trabalho de Paulo Sousa e que a saída do técnico luso não está em cima da mesa.

"Pode parecer que nós estamos a bancar o Paulo Sousa porque o Jorge Jesus está a fazer essa pressão. Talvez muita gente pense isso, mas nós apostámos muito no trabalho do Paulo Sousa. Não temos a menor intenção de trocar o comando técnico do Flamengo. Acreditamos no trabalho do Paulo Sousa e não vai ser isso que vai acrescentar qualquer diagnóstico a mais em relação ao que pensamos sobre o trabalho do Paulo Sousa", terá informado fonte oficial do clube ao jornalista, segundo o mesmo afirma em direto no 'Seleção SporTV'.