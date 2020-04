Rodolfo Landim sobre Jorge Jesus «Espero que este casamento feliz continue»

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garante que continua a fazer todos os esforços para assegurar a continuidade de Jorge Jesus, cujo contrato expira no final de maio.





"As informações já são públicas, estamos a conversar há algum tempo, mas agora registou-se uma paragem. O Jorge Jesus foi para Portugal e deve estar a voltar no final do período de férias. Vamos voltar a conversar. Ele já disse que está feliz aqui. Nós estamos felizes com ele. A tendência natural é que a renovação ocorra. Esperamos que esse casamento feliz continue. A nossa vontade é, pelo menos, até ao fim de 2021, que é quando termina o nosso mandato", afirmou o dirigente, numa entrevista à 'FLA TV', onde também assegurou que o clube carioca vai continuar "a honrar os seus compromissos" sem quaisquer cortes no vencimento.

Conforme Record adiantou, o técnico português deseja 7 milhões de euros anuais para renovar e a direção do Flamengo está disposta a chegar a estes valores mediante a concretização de determinados objetivos.