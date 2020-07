Rodrigo Caio sobre Jesus: «Queremos muito que fique porque é a engrenagem deste plantel»

Continua a incerteza relativamente à continuidade de Jorge Jesus no Flamengo perante a hipótese de um regresso ao Benfica. Nos últimos dias vários jogadores do Mengão têm abordado o assunto e o defesa-central Rodrigo Caio garante que o plantel quer muito a continuidade do técnico português mas, admite, trata-se de uma "decisão pessoal".





"É uma decisão muito delicada, tal como aquela que tive quando saí do São Paulo. Uma decisão da minha vida, da minha carreira. Vim para um grande clube onde tive a oportunidade de retomar a minha carreira. Do Jorge, o que ele passa para nós é uma tranquilidade muito grande. Ele não deixa transparecer o que tem acontecido e tem sido falado. Claro que ficamos naquela expectativa, sem saber o que pode acontecer, mas uma coisa eu digo: é uma decisão muito pessoal e não cabe a nós, jogadores, dizer alguma coisa ou decidir por ele", afirmou Rodrigo Caio ao programa 'Troca de Passes' do canal 'SporTV'.O defesa de 26 anos, que tem sido uma das peças mais utilizadas por Jorge Jesus no Flamengo, destaca o grande trabalho do treinador e garante que, seja qual for a decisão, Jesus terá o apoio de todo o plantel."Neste ano e pouco proporcionou-nos coisas magníficas e a decisão que ele tomar nós temos que respeitar. Queremos muito que ele fique porque ele é a engrenagem deste plantel. Ele fez todos os jogadores encaixarem em cada momento dos jogos e de todas as conquistas que tivemos. Então, fazemos muita força para que ele fique, mas queremos que ele possa tomar essa decisão com a cabeça tranquila porque nós, independentemente do que ele decidir, vamos estar com com ele", sustentou.