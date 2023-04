Rogério Ceni despedido do comando do São Paulo

Uma jornada... dois despedimentos. Eis o balanço até ao momento do Brasileirão no que ao 'mercado' dos treinadores diz respeito. Depois de António Oliveira ter saído do Coritiba , esta quarta-feira foi a vez do São Paulo anunciar o despedimento de Rogério Ceni.Tal como o português, Ceni perdeu na ronda de estreia do campeonato ( diante do Botafogo ), mas pensou-se que teria ganho novo balão de oxigénio com o triunfo esta madrugada na Sul-Americana, diante do Academia Puerto Cabello, da Venezuela. Não foi esse o caso e os paulistas decidiram terminar uma ligação que durava já desde outubro de 2021.De acordo com a imprensa brasileira, Dorival Júnior, antigo treinador do Flamengo, é o nome mais forte para a sucessão do ex-guarda-redes, que no comando do tricoloro paulista obteve 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas num total de 106 jogos.