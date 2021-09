Romário defende saída de Tite e aponta substituto: «Com esta forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado»

A seleção brasileira tem vindo a liderar com tranquilidade o grupo de qualificação para o Mundial'2022. Na confederação sul-americana, a seleção canarinha leva oito vitórias em oito jogos realizados, totalizando 24 pontos, mais 6 do que a Argentina, segunda classificada. Contudo, apesar dos bons resultados, há muito que Tite não cai nas boas graças de muitos adeptos e estrelas do futebol brasileiro e o último a falar sobre o tema foi Romário.





O ex-atacante é um dos muitos críticos que o selecionador brasileiro tem vindo a colecionar desde a chegada ao comando técnico da canarinha. Em entrevista ao ‘Globo Esporte’, Romário não poupou nas palavras: "Temos que ter sempre esperança, e eu terei sempre. Vamos torcer para o Brasil ser campeão no próximo ano e não passar esse ciclo de novo de 24 anos sem ser campeão, mas vai ser difícil com esta equipa. Com esta forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que eu esteja enganado"."Estamos próximos de mais um Mundial, não sei se temos tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite para treinador da seleção brasileira. Principalmente pelos resultados negativos que a seleção tem vindo a ter quando joga com seleções iguais, um pouco melhores ou muito melhores. A seleção tem apresentado um futebol muito mau. Tecnicamente falando, péssimo. E taticamente, então, nem se fala", acrescentou o craque brasileiro.O ex-jogador campeão do mundo em 1994 falou ainda na urgência de fazer uma troca de selecionadores o mais brevemente possível, antes que se aproxime demasiado do campeonato do mundo e fez questão de apontar um substituto: Renato Gaúcho, do Flamengo."A meu ver, uma mudança de treinador agora, já que não temos muito tempo, pelo menos diminuiria um pouco o prejuízo. Não adianta é tentar resolver isso no próximo ano, porque aí será em cima da hora" e acrescentou: "O Renato é o treinador brasileiro que mais tem demonstrado resultados positivos. Parece-me ser o mais competente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da carreira, era um Renato diferente de hoje. Hoje é muito mais ousado, definitivamente entendeu como é o futebol moderno. O Renato, na minha opinião, tem a confiança do grupo onde é treinador", finalizou.