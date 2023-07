Romário internado no Brasil devido a infeção intestinal

Romário de Souza Faría, antigo jogador e atual senador no Brasil, foi internado na noite de quinta-feira no Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro, depois de se ter sentido mal e com dores, conforme informou hoje a sua assessoria de imprensa.O ex-avançado, de 57 anos, foi diagnosticado com uma infeção intestinal, mas o seu estado de saúde já se encontra estável, segundo os seus assessores. Ainda assim, não há qualquer previsão quanto à alta médica.Recorde-se que o internacional brasileiro - que passou por clubes como PSV, Barcelona, Valencia, Flamengo, Vasco da Gama, entre outros, antes de terminar a carreira no América do Rio de Janeiro em 2009 - já tinha sido submetido a uma cirurgia de emergência , na qual lhe foi retirada a vesícula, em 2021.