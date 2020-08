Ronaldinho está no 'xadrez' há 5 meses: Craque apresenta proposta de acordo

O tempo passa a voar. Ronaldinho e o irmão Roberto Assis estão detidos no Paraguai há cinco meses e avançaram com uma proposta de acordo junto do Ministério Público do Paraguai, de forma a tentar a libertação.

Os 'manos' estão presos por entrarem no país com documentação de identificação pessoal e passaportes falsos.

A defesa dos irmãos Assis já tinha realçado existir a possibilidade de ambos saírem da prisão no mês de agosto e agora é mesmo uma fonte do MP paraguaio a garantir que o caso está "90 por cento fechado".

A defesa ofereceu como acordo para liberdade condicional que os irmãos assumam culpa pelo crime de uso de documentos falsos.