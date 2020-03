Ronaldinho Gaúcho em prisão preventiva no Paraguai

Depois de mais de seis horas de audiência, a Justiça do Paraguai decidiu, este sábado, manter Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Roberto de Assis Moreira, presos pela posse de documentos de identificação falsos. A ordem de prisão preventiva pode durar até seis meses.





A detenção é resultado de uma operação de busca e apreensão da Polícia paraguaia que encontrou dois passaportes falsos, o de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) e o do seu irmão Roberto, que acompanhou-o na visita ao Paraguai.Na quinta-feira, o Ministério Público tinha decidido não iniciar um processo formal contra os dois irmão, contudo, no dia seguinte, o juiz Mirko Valinotti não aceitou a proposta inicial e deu 10 dias para se investigar o caso.Este sábado, numa audiência que durou mais de seis horas, a defesa alegou que o irmão de Ronaldinho sofre de um problema cardíaco, precisando de cuidados médicos especiais. Contudo, a defesa não apresentou os documentos exigidos pela justiça paraguaia e a tentativa de transformar o caso em prisão domiciliar caiu por terra.Para além de Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis Moreira, o promotor Osmar Legal pediu ainda a prisão preventiva da empresária Dalia López, responsável pela visita do ex-jogador de Barcelona e AC Milan ao Paraguai.