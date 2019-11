Ronaldinho Gaúcho sobre Jorge Jesus: «É um grandíssimo treinador»

O antigo futebolista Ronaldinho Gaúcho, que alinhou no Flamengo em 2011 e 2012, considera que o português Jorge Jesus é um "grandíssimo treinador" e acredita que o 'mengão' pode conquistar a Taça Libertadores.

"Tive a felicidade de jogar no Flamengo, um grande clube, que está num grande momento, e tem um grandíssimo treinador. Acredito que tem todas as possibilidades de conquistar a Libertadores e espero que seja um grande jogo", disse o antigo avançado brasileiro, que esteve na Web Summit, em Lisboa.

O Flamengo vai disputar em 23 de novembro, no Chile, a final da edição 2019 da Taça Libertadores, frente aos argentinos do River Plate, os detentores do título.

Quanto ao campeonato português, onde jogou o irmão Roberto Assis, Ronaldinho qualificou-o como "muito forte" e lembrou que Portugal "é uma das maiores forças do futebol mundial".

Ronaldinho qualificou-o como "muito forte" e lembrou que Portugal "é uma das maiores forças do futebol mundial".

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.