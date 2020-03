Ronaldinho vai ter festa de aniversário na cadeia: outros detidos preparam churrasco

Ronaldinho foi um dos melhores jogadores do Mundo. Faz 40 anos este sábado e está preso numa cadeia de alta segurança no Paraguai. Longe do glamour de outros tempos, o ex-futebolista brasileiro vai ter uma festa de aniversário preparada pelos outros detidos: um churrasco como tanto gosta.





"Damos alimentação completa ao presos, mas eles podem receber refeições de fora ou fazer comida aqui dentro. Eles fazem lá na área em que o Ronaldinho está e ele come o que preparam", disse Blas Vera, diretor da prisão, à ESPN.Ronaldinho passa a maior parte do tempo no pátio do pavilhão. Consta que se tem queixado do calor e que não tem tido mãos a medir para assinar autógrafos.O antigo internacional canarinho está detido entre 25 polícias condenados por diversos crimes, além de políticos e alguns membros do crime organizado.O ex-jogador do Barcelona, PSG, Milan, entre outros clubes, foi 'disputado' pelas várias equipas de futsal da penitenciária que participam num torneio, cujo prémio era um leitão de 16 quilos! No jogo de estreia fez 5 golos e seis assistências.